 الفريق أول السعيد شنڨريحة يُعزّي في وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار

تقدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على إثر وفاة اللواء المتقاعد، خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة اللواء المتقاعد، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة، “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، بعد مرض عضال، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.

ش. ن

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