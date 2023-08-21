الفريق أول السعيد شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد العميد حراث رشيد

ألقى اليوم، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد، العميد حراث رشيد، بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

و حضر إلى جانب الفريق أول كل من، محمد نذير العرباوي مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش وأفراد عائلته وعددا من زملائه، يضيف البيان.

و جدد الفريق أول أصالة عن نفسه وبإسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية و متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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