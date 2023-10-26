الفريق أول السعيد شنڨريحة يقوم بزيارة عمل وتفتيش لمستشفى الأم والطفل بالناحية العسكرية الأولى

قام الفريق أول، السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، في إطار متابعة وتفتيش المشاريع المنشآتية المنجزة من طرف الجيش الوطني الشعبي في مختلف المجالات، بزيارة عمل وتفتيش على مستوى مستشفى “الأم والطفل للجيش”، ببني مسوس، بالناحية العسكرية الأولى، وهذا بحضور كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ومديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني.

في المستهل، وبعد مراسم الاستقبال، تابع الفريق أول عرضا شاملا حول هذا الصرح الصحي الجديد، قدّمه مدير المستشفى، قبل أن يُعاين ميدانيا مختلف مرافق ومصالح هذه المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل بسعة 278 سرير، لتكون لبنة أخرى تُضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية.

حيث تمثل هذه المؤسسة الصحية نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع، وتُعد إحدى الإنجازات النوعية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق.

و في الختام، حرص الفريق أول، على إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي هذا الصرح الطبي المتخصص، والتي تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذه المنشأة الحيوية وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الطبي الأمثل بالمستخدمين العسكريين وذويهم، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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