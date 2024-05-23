الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الأربعاء، على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة، برجم دموش، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي، بالذخيرة الحية، بعنوان “شهاب-2024″، نفذته وحدات اللواء 38 للمشاة الميكانيكية، ومشاركة وحدات من مختلف القوات، ووحدات للإسناد التقني والجوي، وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم.

و استمع الفريق أول، في البداية، إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية الثانية، وقائد اللواء 38 مشاة ميكانيكية، تضمنت الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين.

و تابع الفريق أول، بالميدان الثاني للرمي والمناورة، عن كثب، مجريات التمرين الذي نُفّذ ليلا، في ظروف قريبة جدا من الواقع، وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المسطرة، والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادة والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية، والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات، من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية، ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية، واختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف.

وأكد تنفيذ هذا التمرين، بصورة واضحة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وكذا التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا، التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.

و عقب ذلك، عقد الفريق أول، لقاءً تقييميا مع أفراد الوحدات المشاركة، أين هنأهم على الجهود المضنية التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي، عموما، وخلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، على وجه الخصوص، كما أشاد بالنتائج المحققة المتوافقة تماما مع الأهداف المسطرة، وكذا مع طبيعة المهام الأساسية والحيوية الموكلة لهم في إقليم الاختصاص، ليقوم بعدها، الفريق أول بتفتيش الوحدات والتشكيلات المشاركة في هذا التمرين.

هذا و قام الفريق أول، مساء أمس، بتدشين المستودع المركزي للوقود بمصباح، حيث وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة قائد الناحية العسكرية الثانية، ومديرين مركزيين لوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي، إستمع الفريق أول، لعرض مُفصل حول هذه الوحدة الهامة، ولاسيما المهام الموكلة لها، ضمن منظومة التموين بالوقود لمختلف الوحدات والتشكيلات للجيش الوطني الشعبي المرابطة بالناحية العسكرية الثانية، وهذا قبل أن يُشرف على مراسم التدشين الرسمي، للوحدة ويطوف بمختلف المصالح والمنشآت والورشات التي تضمُّها، ويتابع شروحات مفصلة حول مهام كل منها.

و أكد الفريق أول، بالمناسبة، على الأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لوحدات الإسناد بالوقود، بوصفها الشريان الذي يمد قوام المعركة بالطاقة، كما حث المسؤولين والمستخدمين على ضرورة ترشيد تسييرها والمحافظة عليها، حتى تؤدي المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

شرف الدين عبد النور