الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على تنفيذ التمرين البياني “عزم 2023” بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف

تنقل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، أين أشرف اليوم الأربعاء على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “عزم 2023“، وذلك تتويجا لسنة التحضير القتالي 2022/2023. وهذه في إطار زيارة التفتيش والعمل التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثالثة، وبعد إشرافه يوم أمس على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية “الفصل 2023“.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ التمرين قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع مدعومة بوحدات من القوات البرية والقوات الجوية بما فيها حوامات الإسناد الناري.

في البداية استمع الفريق أول رفقة اللواء مصطفى سماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي والأهداف المرجوة منه. قبل أن يتنقل إلى ميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف أين تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نُفذ في ظروف قريبة من الواقع، وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المسطرة، والمتمثلة أساسا في تدريب القادة والأركانات على تحضير وتنظيم الأعمال القتالية، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية والقدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف، يضيف البيان.

مجريات التمرين أكدت بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، لاسيما في مجال التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

في نهاية التمرين، يضيف البيان، كان للفريق أول لقاء بأفراد الوحدات المشاركة، أين هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي وكذا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، وأكد لهم حرصه الشخصي على حضور مثل هذه التمارين، التي يمكن من خلالها الحكم الموضوعي والصحيح، على مدى تنفيذ برامج التحضير القتالي بمختلف مستوياتها، وأيضا تقييم مدى التطبيق الميداني للمراحل المتتالية المبرمجة، حاثا الجميع على المواصلة على نفس النسق وبنفس الحرص والعزيمة.

وخلص بيان وزارة الدفاع الوطني، أنّ الفريق أول قام بتفتيش وحدات اللواء التاسع المدرع وبقية الوحدات المشاركة في هذا التمرين.

ش.ن

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