الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم، الأحد، بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

و تابع الفريق أول، رفقة اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، وبحضور المراقب العام للجيش، رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، عرضا قدّمه المدير المركزي للعتاد، تناول حصيلة النشاطات الإسنادية المنفذة، بعنوان برنامج تحضير القوات لسنة 2023-2024، وآفاق تطوير أداء سلاح العتاد خلال السنوات المقبلة.

عقب ذلك، ألقى الفريق أول كلمة توجيهية، بُثّت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى مجمل وحدات المديرية عبر النواحي العسكرية الستة، عبّر في مستهلها عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد، بغية الوقوف على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

و قال الفريق أول، في ذات السياق، “يجدر بي، في المستهل، التعبير عن سعادتي بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد، الذي حرصت كثيرا على ترؤسه، بغية الوقوف معكم على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة، وتقييم مساهمتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي والرفع من جاهزيته”.

كما شدّد الفريق أول، بالمناسبة، على أن أداء القوات المسلحة لمسؤولياتها على الوجه الأكمل، في ظل الظروف الراهنة، يستدعي تضافر أعمال الجميع، وتكاتف جهودهم، مع كل ما يتطلبه ذلك من تيقظ واحتراس وحرص على تنفيذ المهام بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة، وقال “ذلك أن اكتساب موجبات القوة والجاهزية ليس بالأمر الصعب، إذا ما تضافرت أعمال الجميع، وتكاتفت جهودهم، واستطاع كل فرد عسكري، مهما كانت المسؤولية التي يتولاها، أن يؤدي ما عليه من واجبات ومهام بكل مهنية واحترافية”.

وعليه، يضيف الفريق أول، “يُطلب منكم على غرار كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، من أجل تمكين قواتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على الوجه الأكمل، في الظروف الراهنة بل وفي كل الظروف، بأن تكونوا في منتهى التيقظ والاحتراس، وأن يضطلع كل واحد منكم بما أسند إليه من مهام، ويحرص أشد الحرص على تنفيذها، بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة، من خلال الاستغلال الفعال والأمثل للقدرات البشرية والمادية المسخرة”.

إثر ذلك، أعلن الفريق أول، عن الافتتاح الرّسمي لفعاليات هذا الاجتماع، وتابع تدخلات إطارات المديرية المركزية للعتاد، ليقوم بعدها الفريق أول بتدشين منصة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور