الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرع في زيارة العمل برواندا

19 فبراير، 2024

شرع اليوم الإثنين، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا بدعوة من الفريق أول مبارك موڨانڨا، رئيس أركان الدفاع الرواندي، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عقب وصوله، بمقر إقامته، بالعاصمة الرواندية كيغالي، من قبل الفريق أول مبارك موڨانڨا، رئيس أركان الدفاع الرواندي، الذي أدى له زيارة مجاملة، حيث كان هذا اللقاء، فرصة للطرفين لتباحث مختلف المسائل التي تهم جيشي البلدين.

هذا وقد كان في استقبال الفريق أول، لدى وصوله إلى مطار كيغالي الدولي، الجنرال باتريك كوريريتوا، مدير التعاون الدولي العسكري بالقوات الرواندية للدفاع.

و خلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الرواندية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

19 فبراير، 2024

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