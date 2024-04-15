الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص لرئيس فدرالية روسيا للشرق الأوسط وإفريقيا

إستقبل الفريـق أول السعيـد شنڨـريـحـة، رئيـس أركـان الجيش الوطني الشعبي، اليـوم الإثنين، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص لرئيس فدرالية روسيا للشرق الأوسط وإفريقيا.

و تبادل الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وأعضاء الوفد الروسي، التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور