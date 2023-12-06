الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية

6 ديسمبر، 2023
الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية
إستقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول “محمد الغول”، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، المُكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.
و خلال هذا اللّقاء الذي حضره ضُبّاط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد التونسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.
و في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
6 ديسمبر، 2023

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