الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري

1 فبراير، 2023
استقبل اليوم الأربعاء، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وكما جرى هذا الاستقبال على هامش أشغال الدورة الحادية عشر (11) للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، بحضور رئيس دائرة المؤن ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد الإمراتي، يذكر البيان.
وخلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، يختم البيان.
حورية سعداوي
1 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

بيان/ تدمير خمسة (05) مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف (80.000) أورو

28 ديسمبر، 2020

تسجيل 235  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

30 يناير، 2021

العماري: يجب على الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي

26 مايو، 2022

وحدات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي

9 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: