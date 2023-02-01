الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري

استقبل اليوم الأربعاء، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وكما جرى هذا الاستقبال على هامش أشغال الدورة الحادية عشر (11) للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، بحضور رئيس دائرة المؤن ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد الإمراتي، يذكر البيان.

وخلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، يختم البيان.