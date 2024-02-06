الفريق أول السعيد شنڨريحة يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية

واصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية، حيث زار أمس الإثنين، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

و استُقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، بمدخل الكلية، من طرف اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، قائد الكلية، ليطوف بعدها الفريق أول والوفد المرافق له بمختلف أقسام الكلية، حيث تابع عرضا مفصلا حول نظام تكوين الضباط الدارسين وكذا الدورات التأهيلية بها بالإضافة إلى مشروع حول تطوير هذه الكلية الى جامعة.

كما أخذ بعدها الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صورة تذكارية مع قيادات كلية القيادة والأركان التابعة للقوات المسلحة السعودية، ووقّع على السجل الذهبي للكلية، وفي الأخير تم تبادل هدايا رمزية.

إثر ذلك، توجّه الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له إلى معرض الدفاع العالمي، أين طاف ببعض الأجنحة على غرار جناح المملكة العربية السعودية، حيث قُدّمت له شروحات وافية حول تصنيع الأسلحة ومختلف أنظمة الإتصال والساتيليت والدرون وكذا الأنظمة الميكانيكية والأمن السيبراني.

كما توقف الفريق أول، كذلك مطولا بجناح الشركات الروسية المتخصصة في صناعات الفضاء ومنظومات الأسلحة المضادة للمدرعات، كما تلقى شروحات مفصلة حول آخر التكنولوجيا في مجال أنظمة الصواريخ ومحطات الرادار ومحطات التحكم الذاتية.

و اختتم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارة أجنحة المعرض من الجناح الصيني حيث اطْلع عن كثب على آخر التقنيات في صناعات الطائرات المسيرة والسفن الحربية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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