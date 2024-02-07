الفريق أول السعيد شنڨريحة يزور شركتين سعوديتين

7 فبراير، 2024

زار اليوم الأربعاء الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شركتين سعوديتين، وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي تقوده إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى القوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني .

وأفاد بيان لوزارة الفداع الوطني أن البداية بشركة الالكترونيات المتقدمة SAMI أين طاف الفريق أول بمختلف ورشاتها وتلقى شروحات حول مختلف منتجاتها والمتعلقة أساسا بمجال أنظمة الاتصالات والطاقة والمعلومات والأمن السيبراني. إثر ذلك، تابع الفريق أول عرضا شاملا حول هذه الشركة ومخططات تطويرها، ليتم في الأخير تبادل هدايا رمزية.

بعدها حطّ الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات أين تابع عرضا مفصلا حول هذه الشركة ومختلف مهامها على غرار صيانة محركات طائرات النقل والمطاردة والحوامات، ليأخذ بعدها الفريق أول، صورة تذكارية مع مسؤولي الشركة ويتبادل الطرفان في الختام هدايا رمزية، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

ش.ن

7 فبراير، 2024

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