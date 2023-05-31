الفريق أول السعيد شنڨريحة يتابع ميدانيا تقدّم برنامج التطوير للقوات البحرية

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في إطار زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، بزيارة تفقدية إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، حيث اطّلع خلالها عن كثب على الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، كما أشرف على تدشين ورشات جديدة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين بذات القاعدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ البداية كانت من القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، حيث وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، ورفقة اللواء محمد الطيب براكني، قائد الناحية العسكرية الثانية، استمع الفريق أول لعرض شامل قدمه قائد القوات البحرية، حول حالة تقدم برنامج التطوير للقوات البحرية.

بعد ذلك، انتقل الفريق أول إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، أين أشرف على تدشين منشآت إنتاجية جديدة لفائدة هذه المؤسسة الرائدة في مجال الاختصاص على المستوى الوطني.

وشملت مراسم التدشين زيارة الورشات الجديدة وكذا سلسلة البناء ومركب الرفع، حيث تابع الفريق أول، بالمناسبة، مختلف المراحل المتعلقة ببناء أولى القاطرات المصنعة على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، واستمع لشروحات وافية من المسؤولين المشرفين على هذه الورشات، حيث حرص السيد الفريق أول على إسدائهم توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة المحافظة على هذا المكسب الهام والعمل على أداء المهام الموكلة لهم بكل إخلاص وجدية وتفان، خدمة للمصالح العليا للوطن، حسب ذات البيان.

في الأخير قام الفريق أول بتفتيش التشكيلات البحرية وزيارة بعض الوحدات العائمة، للوقوف على درجة جاهزيتها والاطلاع عن قرب على مختلف مكوناتها وتجهيزاتها العصرية، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني .

ش.ن

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