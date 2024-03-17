الفريق أول السعيد شنڨريحة في زيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات الجوية

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات الجوية، حسبما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و تندرج هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمتابعة برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2023/2024، وكذا تكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المختلفة.

و بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر القيادة، من طرف اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “عميروش آيت حمودة”، قائد الولاية التاريخية الثالثة، والذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

كما التقى الفريق أول، إثر ذلك بإطارات وأفراد قيادة القوات الجوية، أين ألقى، بالمناسبة، كلمة توجيهية تابعها مستخدمو كافة وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا، هي أولوية الأولويات وأن الإيمان بالقضية شرط أساسي لحسن أداء المهام الموكلة: ” إن المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا، هي أولوية الأولويات بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي، لأننا على يقين تام بأن مصدر تطور الجيوش عموما، ومنبع قوتها وانتصاراتها، يعود تحديدا وأساسا إلى زادها المعنوي القوي”.

و أضاف، “فحسن القيام بالمسؤولية لا يرتبط بالمهارات العلمية والمعرفية والتحفيزات المادية فحسب، وإنما العامل الأساسي والأكثر أهمية، هو إيمان العسكري، في أي موقع كان، بقضيته، وأنه مطالب بأن لا يدخر أي جهد لخدمة وحدته وجيشه ووطنه، وأن عليه واجب الوفاء بما عليه من التزامات، مهما كلفه ذلك من جهد وتضحيات.”

شرف الدين عبد النور

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