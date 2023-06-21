الفريق أول السعيد شنڨريحة في زيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال الفريق أول اللواء محمد الطيب براكني، قائد الناحية العسكرية الثانية، حيث انتقل بعدها الفريق أول إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية، أين تابع عرضا تضمن مختلف الجوانب البيداغوجية والمنشآتية لهذه المؤسسة التكوينية العريقة.

إثر ذلك، التقى الفريق أول بإطارات ومتربصي المدرسة العليا للإدارة العسكرية، أين ألقى كلمة توجيهية عبر في مستهلها عن سعادته بلقاء إطارات وطلبة المدرسة العليا للإدارة العسكرية، أياما قليلة قبل تنظيم حفل تخرج دفعات هذه المدرسة المرموقة، و حثّ الفريق أول متربصي المدرسة بوصفهم الإطارات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي، في مجال الإدارة العسكرية، بأن يكونوا في مستوى التحديات الكبيرة التي تنتظرهم، خاصة في ظل السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية، يضيف البيان.

بعد ذلك، تابع الفريق أول تدخلات الحاضرين، وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات حول ضرورة مضاعفة الجهود الكفيلة بضمان أداء أمثل للمهام المسندة.

في ختام الزيارة، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني، انتقل الفريق أول إلى مركز الراحة العائلي المرجان ببوسفر، أين أشرف على تدشين المنشآت الجديدة لهذا المركز وذلك بحضور السيد اللواء مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، حيث قدمت له شروحات وافية عن مختلف المرافق الجديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين العسكريين وعائلاتهم، إلى مداها المأمول.

ش.ن

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