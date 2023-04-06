الفريق أول السعيد شنڨريحة في زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية الجزائر

قام اليوم الخميس الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البحرية، أين التقى بإطارات ومستخدمي هذه القيادة، قبل أن يُشرف بالقاعدة البحرية الجزائر على تدشين طواف أعالي البحار “المتصدي”، الذي تعزّز به أسطولنا البحري مؤخرا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الزيارة التي تدخل في إطار زياراته التفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر رمضان المبارك، استهلت من مقر قيادة القوات البحرية، حيث وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء محفوظ بن مداح، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “سويداني بوجمعة”، الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية اسمه، أين وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

عقب ذلك، ألقى الفريق أول كلمة توجيهية بُثت إلى كافة مدارس ووحدات القوات البحرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن الجيش الوطني الشعبي قطع خطوات عملاقة على مسار بناء جيش عصري ومحترف، يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة، مؤكّدا حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في السنوات الأخيرة، “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تجهيز الجيش الوطني الشعبي بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان”.

الفريق أول أشار إلى أن اقتناء طواف أعالي البحار “المتصدي”، يندرج ضمن إستراتيجية مدروسة تهدف لتحديث وعصرنة الأسطول البحري الجزائري، وبالتالي الرفع من القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، وقال “وفي هذا الصدد، يندرج اقتناء طواف أعالي البحار “المتصدي”، المزود بأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري، والقادر على العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهامه المتعددة.

وأضاف الفريق أول، “نغتنم مناسبة رسو هذه السفينة الحديثة، التي ندشنها اليوم، لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا الإنجاز الجديد، الذي تعززت به القوات البحرية، والمندرج في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولنا البحري، والذي سيسهم، دون شك، في الرفع من قدراتنا الدفاعية، وفي تطوير قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي”.

بهذه المناسبة، أسدى الفريق أول تعليمات وتوجيهات لقيادة وأعضاء طاقم طواف أعالي البحار “المتصدي” تتعلق بضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله بالفعالية المطلوبة. وبدورهم، عبّر أعضاء طاقم السفينة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية للأسطول البحري للقوات البحرية الجزائرية.

وخلص بيان وزارة الدفاع الوطني أنّه في ختام الزيارة، أخذ السيد الفريق أول صورة تذكارية مع التشكيلة الأولى لطاقم طواف أعالي البحار “المتصدي”.

ش.ن

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