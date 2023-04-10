الفريق أول السعيد شنڨريحة في زيارة رسمية إلى البرازيل

يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية بداية من اليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني بدعوة من اللواء روي شاغاس ميسكيتا، أمين منتجات الدفاع البرازيلي، يشرع السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركـان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، ابتداء من اليوم 10 أبريل 2023، لحضور، كممثل عن السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، فعاليات الطبعة الثالثة عشر من معرض الدفاع والأمن (LAAD-2023)، المقرر تنظيمها بريو دي جانيرو في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أبريل 2023.

كما أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة البرازيلية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.

ش.ن

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