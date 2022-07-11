قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين 11 جويلية 2022 بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، وذلك عشية حفل التخرج السنوي للدفعات بهذه القلعة التكوينية العريقة، والذي ستحتضنه الأكاديمية يوم غد الثلاثاء، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

عند مدخل الأكاديمية وبعد مراسم الاستقبال، وقف الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل “هواري بومدين”، الذي تحمل الأكاديمية اسمه ووضع إكليلا من الزهور عند المعلم التذكاري المخلد لاسمه وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. بعد ذلك وبحضور قائد القوات البرية، وقائد الناحية العسكرية الأولى وقائد الأكاديمية العسكرية لشرشال، ترأس الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لقاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية، أين ألقى كلمة توجيهية، ذكر فيها أن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الوطني الشعبي، لاسيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، يستدعي مزيدا من الفطنة والتبصر والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة.

أكد الفريق أول بذات المناسبة أنه يجب إيلاء الجانب التحسيسي في المؤسسات التكوينية حيزا كبيرا ضمن برامجها التعليمية، لاسيما من خلال ترسيخ أسمى الخصال وأنبل الأخلاق في نفوس الطلبة والمـتربصين حيث قال:

” كما يجب إيلاء الجانب التحسيسي في مؤسساتنا التكوينية حيزا كبيرا ضمن برامجها التعليمية، لاسيما من خلال ترسيخ أسمى الخصال وأنبل الأخلاق، في أذهان الطلبة والمـتربصين، فضلا عن الوفاء لرسالة الشهداء، والاعتزاز بالانتساب إلى جيش وطني المبدأ، شعبي الجذور، شعاره حب الجزائر الموحدة أرضا وشعبا، وغايته بقاء رايتها ترفرف عاليا، على كل شبر من ترابها، في ظل السيادة والاستقلال وفي كنف الأمن والاستقرار.”

بعدها فُسح المجال لتدخلات طلبة الأكاديمية، والذين عبروا من جديد عن اعتزازهم وفخرهم الكبير بالانتماء إلى صرح الجيش الوطني الشعبي واستعدادهم الدائم، وفي كل الظروف للتضحية في سبيل عزة الوطن وأمنه واستقراره وسيادته.

ش.ن

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