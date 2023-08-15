الفريق أول السعيد شنڨريحة: الجزائر تؤمن بأن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي

كشف اليوم، رئـيس أركـان الجـيـش الـوطنـي الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة ، خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الندوة الحادية عشر للأمن الدولي، المنعقدة بموسكو بفدرالية روسيا، أن الجزائر تؤمن بأن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي، من خلال التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الإستقرار والمتسببة في اللاأمن الدولي والجهوي، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

و أضاف الفريق أول، أنه لن يتم تحقيق ذلك إلا عبر الالتزام التام بالشرعية الدولية، و مساعدة ودعم الدول الإفريقية، لتمكينها من تطوير حلول ذاتية وشاملة من أجل التكفل السيادي بمشاكل القارة، بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار، يضيف البيان.

هذا و حرص الفريق أول على تبليغ تحيات الرئيس تبون للمشاركين في الندوة وتمنياته بالنجاح لأشغالها، معربا عن امتنانه لفدرالية روسيا على كرم الدعوة، التي أتاحت له فرصة عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها منطقتا الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، يفيد ذات المصدر.

و في ختام مداخلته، أكد الفريق أول، أن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه، قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

يذكر أن الندوة الحادية عشر للأمن الدولي بموسكو، تناولت بالتحليل والدراسة مختلف التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، لاسيما في ظل تنامي التهديدات والمخاطر الناجمة عن حالات اللااستقرار التي تطبع بعض مناطق العالم، وكذا الحلول والإجراءات الواجب إعمالها لمواجهتها بالتنسيق بين الفاعلين الدوليين، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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