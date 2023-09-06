الفريق أول السعيد شنڤريحة يتلقى مكالمة هاتفية من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

6 سبتمبر، 2023

تلقّى اليوم، الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مكالمة هاتفية من طرف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام جوزيف بيرنز، حيث تم التطرق خلالها إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و عبّر الجانبان حسب ذات المصدر، عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني.

كما كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

6 سبتمبر، 2023

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