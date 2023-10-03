الفريق أول السعيد شنقريحة يُشرف على افتتاح يوم “كبار الشخصيات” الخاص بـ “تمرين إفريقيا الكيميائي”

3 أكتوبر، 2023
الفريق أول السعيد شنقريحة يُشرف على افتتاح يوم "كبار الشخصيات" الخاص بـ "تمرين إفريقيا الكيميائي"

أشرف اليوم، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالعاصمة، على مراسم افتتاح يوم “كبار الشخصيات” الخاص بـ “تمرين إفريقيا الكيميائي” (Chemex-Afrique) الموجّه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.

وجرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظّمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس قونزاليز، ونائب مدير المنظمة، السفيرة أوديت ميلونو.

و عرف هذا الموعد أيضاً حضور وزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للدول المشاركة في هذه التظاهرة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى تابعين لهيئات إفريقية.

شرف الدين عبد النور

3 أكتوبر، 2023

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