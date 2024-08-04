الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ بالذكرى الثالثة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي

هنّأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين، بمناسبة الذكرى الثالثة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وجاء في رسالة التهنئة، “بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الموافق للرابع أوت من كل سنة، الذي رسّمه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تخليدا لذكرى تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في نفس التاريخ من عام 1962، يطيب لي أن أتوجه إلى جميع الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي، بأخلص التهاني والتبريكات، وأسمى التمنيات بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم النبيلة، راجيا أن يعيد العلي القدير علينا جميعا هذه المناسبة الوطنية بالخير وعلى جيشنا العتيد وبلدنا العزيز بمزيد من التطور والازدهار”.

وأضاف الفريق أول، “هذا اليوم الأغر الذي أقره السيد الرئيس من باب وفاء وعرفان الأمة، وتقديرها لتضحيات أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عبر مسيرة الجزائر المستقلة، جابهوا بكل حزم وصرامة الإرهاب الهمجي، وأفشلوا رفقة كل المخلصين من أبناء الوطن مشروع تدمير الدولة الوطنية وحافظوا على نظامها الجمهوري”.

وأردف الفريق أول، “و قد كان الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، والوفي لرسالته المقدسة، على الدوام في قلب المعارك والتحديات الكبرى، التي عاشتها الجزائر، حاضرا بقوة في كل المنعرجات الحاسمة التي شهدتها، وذلك انطلاقا من إيمانه العميق بنبل مهامه، التي تعهد والتزم بتأديتها، بكل حزم وتفان مهما عظمت، إنطلاقا من إخلاصه للوطن، ووفائه للشعب ومبادئ الجمهورية”.

وأكد الفريق أول في رسالة التهنئة، أن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك، والجزائر تشق طريقها نحو نهضتها التنموية، التي أضحت واقعا ملموسا، في كل مناحي حياة المواطن الجزائري، عظمة وثقل مسؤوليته اليوم، في المحافظة على مكسب أمن واستقرار الجزائر وطمأنينة شعبها الأبي. “مواصلا الاضطلاع بمهامه الدستورية بكل احترافية والتزام، وهو ما تترجمه النتائج النوعية المحققة ميدانيا على أكثر من صعيد، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي دعم المجهود النهضوي الوطني، إقتصاديا واجتماعيا وعلميا”، يضيف الفريق أول.

واختتم الفريق أول رسالته قائلا، “في الختام، لا يفوتني بهذه المناسبة الوطنية أن أزف إليكم أنتم مستخدموا الجيش الوطني الشعبي، المرابطون عبر كامل ربوع الوطن المفدى، تهاني وتحيات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمناسبة هذا اليوم الأغر، داعيا إياكم إلى الترحم على شهدائنا الأبرار إبان المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المجيدة وشهداء الواجب الوطني، والسهر على الحفاظ على وديعة هؤلاء الشهداء، حتى تبقى جزائرنا الغالية، دائما وأبدا، عصية على أعداء الأمس واليوم”.

سهام قريمش