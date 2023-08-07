الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة اللواء المتقاعد ذيب مخلوف

قدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، تعازيه الخالصة على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق ذيب مخلوف، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة، “ يتقدم الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يُلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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