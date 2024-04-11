الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على حفل تبادل تهاني عيد الفطر المبارك

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، بمقر وزارة الدفاع الوطني، على حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار عادات الجيش الوطني الشعبي، وتقاليد الأمة، كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني ، قائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء الدوائر والمديرين، ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

شرف الدين عبد النور

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