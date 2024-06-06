الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “العزم-2024”

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال، بالناحية العسكرية الخامسة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بعنوان “العزم-2024″، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و نفذ التمرين التكتيتي، و حدات الفرقة الأولى المدرعة ، مدعمة بوحدات من القوات الجوية ووحدات للإسناد التقني، في ظروف قريبة من الواقع، و تماشيا مع الأهداف المسطرة، المتمثلة في صقل مهارات القادة و الأركانات، و اختبار الجاهزية العملياتية، و مدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية.

و تخلّل التمرين، كذلك، عملية إنزال مضلي في عمق العدو، حيث أكد بصورة واضحة، القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التخطيط والتحضير والتنفيذ الناجح للمهام المسندة.

شرف الدين عبد النور