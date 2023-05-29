الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

شرع اليوم الإثنين، الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أين أشرف على تدشين المقر الجديد لأركان الناحية ومعاينة عن كثب مرافقه المنشآتية.

وقال الفريق أول شنقريحة: :”ان ما يتسم به الجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية من جدية وفعالية كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمانة الشهداء وحماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحداته الترابية والشعبية”.

كما أكد الفريق أول شنقريحة تقديره الشديد لأداء إطارات ومستخدمي القوات المسلحة نظير ما يحققونه من نتائج باهرة.

رمزي أحمد توميات

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