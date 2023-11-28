الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الاعضاء في لجنة أركان العملياتية المشتركة

الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الاعضاء في لجنة أركان العملياتية المشتركة

شارك الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الاعضاء في لجنة اركان العملياتية المشتركة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

و أعرب الفريق أول السعيد شنقريحة، حسب ذات المصدر، عن تشكراته لنظرائه رؤساء الوفود المشاركة على تلبية الدعوة، وأبرز الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لأشغال هذه الدورة وأعمال اللجنة.

شرف الدين عبد النور

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