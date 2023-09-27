الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

و تناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط، و تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، كما استعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين و سبل تطوير و تعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ذات المصدر.

من جهته، أشاد الفريق أول ، السعيد شنقريحة، بعراقة ومتانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية على كافة المستويات، مؤكدا، بأن الجزائر و إيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم.

شرف الدين عبد النور