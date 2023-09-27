الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
إستقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، اليوم، وزير الدفاع الإيطالي، قيدو كروزيتو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.
و تناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط، و تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، كما استعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين و سبل تطوير و تعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ذات المصدر.
من جهته، أشاد الفريق أول ، السعيد شنقريحة، بعراقة ومتانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية على كافة المستويات، مؤكدا، بأن الجزائر و إيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم.
شرف الدين عبد النور