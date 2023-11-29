الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

29 نوفمبر، 2023
إستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، شوغاييف ديميتري، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.
و جاء هذا الاستقبال حسب ذات المصدر، على هامش أشغال الدورة الـ 21 للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقدة بالجزائر من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.
كما تطرّق الطرفان لحالة التعاون العسكري الثنائي، وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
29 نوفمبر، 2023

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