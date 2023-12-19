الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير إدارة التعاون التقني باللجنة المركزية العسكرية الصينية

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير إدارة التعاون التقني باللجنة المركزية العسكرية الصينية

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، السعيد شنقريحة، اللواء “فان جيان جون” مدير إدارة التعاون التقني والتجهيزات بدائرة تطوير التجهيزات باللجنة المركزية العسكرية الصينية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

وعرف اللقاء حضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد الصيني.

وحسب نص البيان فقد تطرق الطرفان لحالة التعاون العسكري بين البلدين وكذا سبل تعزيزه أكثر مستقبلا ولاسيما في مجال صناعات الدفاع.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...