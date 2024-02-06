الفريق أول السعيد شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

6 فبراير، 2024

زار اليوم  الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي “World Defense Show”، مركز عمليات القوات الجوية السعودية.

و بعد الاستقبال ، طاف الفريق أول السعيد شنقريحة، بمرافق وهياكل هذا المركز، أين تلقّى شروحات وافية حول مهامها لاسيما فيما يتعلق بالعمليات الجوية.

كما تم حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تبادل هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق أول، على السجّل الذهبي.

شرف الدين عبد النور

6 فبراير، 2024

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