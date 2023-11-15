الفريق أول السعيد شنقريحة يزور الوحدة الثانية والسبعين التابعة للقوات الجوية الصينية و مقر قيادة اللواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة

قام اليوم، الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الرابع من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بزيارة إلى الوحدة الثانية والسبعين التابعة للقوات الجوية الصينية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

و تابع الفريق أول حسب ذات المصدر، عرضا جويا أدّاه أفراد من الوحدة الثانية والسبعين من القوات الجوية الصينية، ليلتقي بعدها بمسؤولي القاعدة حيث تلقى شروحات وافية عن عمل أفراد الوحدات الجوية، وتكوين الأطقم والأفراد في مجال الطيران العسكري.

بعد ذلك، تنقل الفريق أول السعيد شنڤريحة، إلى مقر قيادة اللواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، حيث تابع رفقة الوفد المرافق له سلسلة من العروض والتمارين العسكرية الميدانية التي تُبرز المهارات القتالية ومدى جاهزية القوات الصينية في مواجهة أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة، يضيف المصدر ذاته.

و في الأخير، وقع الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي للواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، ليأخذ بعدها صورة تذكارية مع أفراد الوحدة الذين جسّدوا مختلف العروض والتمارين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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