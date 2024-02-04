الفريق أول السعيد شنقريحة يحضر مراسم الافتتاح الرسمي لمعرض الدفاع العالمي بالرياض

إستهل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني، زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، مُمثلا لرئيس الجمهورية، بحضور مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي “World Defense Show”، الذي يقام في الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فيفري الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض.

و عقب حضوره مراسم الافتتاح الرسمي للصالون، الذي أشرف عليها الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، طاف الفريق أول والوفد المرافق له، بأجنحة المعرض، أين عاين عن كثب في اليوم الأول لهذا المعرض أجنحة الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تضمنت معدات مختلفة ومنظومات الأسلحة الحديثة على غرار المدرعات حيث استمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو هذه الشركة.

وستمكن هذه التظاهرة الدولية، التي تشهد مشاركة 66 شركة متخصصة في صناعات الدفاع والتسليح، لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية العسكرية من الجيل الجديد، الوفد العسكري الجزائري من الإطّلاع عن قرب، على آخر المستجدات في مجال الصناعات العسكرية، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

للإشارة، فإن هذه الزيارة التي يقوم بها الفريق أول السعيد شنڨريحة، على رأس وفد عسكري، ستكون فرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين، لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...