الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

ترأس الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في هذه الدورة، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات والدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية، وكذا أولياء الطلبة المكرمين، وعدد من الأساتذة.

وجاء ذلك حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، لدورة جوان 2024، حيث بلغت نسبة النجاح بشهادة البكالوريا 97.95%، وبشهادة التعليم المتوسط 100%.

وألقى الفريق أول بهذه المناسبة كلمة، حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة، كما تقدم لهم بدوره بتهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز.

وقال الفريق أول في ذات السياق، “على إثر النتائج الممتازة والباهرة التي حققتها مدارس أشبال الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، لدورة جوان2024، يطيب لي أن أبلغكم أنتم شبلات وأشبال الأمة المتفوقين، تهاني وتبريكات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يحثكم على المزيد من النجاح والتفوق في مساركم المستقبلي التعليمي والمهني”.

وأضاف، “كما أتقدم لكم بدوري، ومن خلالكم إلى كافة زملائكم، الذين تمكنوا من نيل هاتين الشهادتين، بتهاني الخالصة على هذا النجاح المستحق، الذي يعد ثمرة لجهودكم ومثابرتكم على التحصيل العلمي، طوال السنة الدراسية.”

وأكد الفريق أول بذات المناسبة، أن هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر التي انتهجتها القيادة العليا في سبيل النهوض بقدرات الجيش الوطني الشعبي، وأشاد كذلك بشبلات الأمة اللواتي حققن، على غرار الأعوام الفارطة، نسبة 100%.

وقال الفريق أول في هذا السياق، “كما أن هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر،التي انتهجناها في سبيل النهوض بقدرات الجيش الوطني الشعبي، والتي ترتكز على جملة من المحاور الرئيسية، أساسها العناية القصوى بالجانب التكويني، بكافة مستوياته، لأننا نعـتبـر أن المراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل تأهيلا كافيا ووافيا، هو الاستثمار المربح الكفيل بإنجاح عصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي، والارتقاء بجاهزيته إلى أرقى مستوياتها المطلوبة”.

وأضاف، “ولا يفوتني كذلك بهذه المناسبة الافتخار بشبلات الأمة اللواتي حققن، على غرار الأعوام الفارطة، نسبة 100%، حيث أظـهـرن إرادة قوية وعزيمة لا تليـن في التفوق، وطموحا منقطع النظير لتحقيق هذا النجاح، الذي سيؤهلهن دون شك للانخراط في مسار مهني متألق، وولوج كافة مجالات مهنة الأسلحة، تجسيدا لمساعينا الحثيثة لتحفيز العنصر النسوي، ليتبوأ المكانة المستحقة له على كافة الأصعدة والميادين، من خلال إشراكه في المجهود العام لتطوير كافة مكونات قواتنا المسلحة.”

كما تم عقب ذلك، تكريم المتفوقين بالإضافة إلى بعض الأساتذة، كما تم فسح المجال في الختام، لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين.

شرف الدين عبد النور