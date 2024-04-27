الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس أشغال الإجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشأت العسكرية

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، أشغال الإجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشأت العسكرية، بالمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين داي حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتابع الفريق أول عرضا حول حوصلة النشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2024/2023. وكذا عرضا حال للمشاريع المنشآتية قيد الإنجاز على مستوى وحدات الجيش الوطني الشعبي.

كما تابع أيضا عرضا حول مشروع إنجاز المجمع التقني للمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت. وعاين مختلف مرافق هذا المكسب الهام.

هذا وقد تفقد الفريق أول شنقريحة، ورشات خاصة بالعتاد والتجهيزات التي تزخر بها المديرية المركزية للمنشآت العسكرية. أين تابع عروضا عن أهم المشاريع التي تعنى بها المدرسة بدءا من الدراسة إلى غاية الإنجاز والتسليم

رمزي أحمد توميات