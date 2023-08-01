الفريق أول السعيد شنقريحة: نتطلع لتطوير وتعزيز جهازنا الدفاعي

1 أغسطس، 2023

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة في المحادثات التي جمعته مع وزير الدفاع الروسي :”ان الجزائر تحفظ مواقف دعم الاتحاد السوفياتي سابقا لثورة 1 نوفمبر 1954″

وأضاف الفريق أول بالقول :”نحفظ كذلك الدعم الذي تقدمه فيدرالية روسيا للجيش الوطني الشعبي من أجل تطوير قدراتنا الدفاعية لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن تدهور الوضع الأمني في دول الجوار”.

وتابع رئيس الأركان قائلا :”كما نتطلع لتطوير وتعزيز جهازنا الدفاعي وتوفير قدرات أكبر تضمن لنا التفوق العسكري لحماية بلدنا من أي خطر خاصة في ظل الظروف الأمنية المتدهورة عبر العالم”.

رمزي أحمد توميات

1 أغسطس، 2023

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