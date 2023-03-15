الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، هذا الأربعاء، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، تندرج في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية لمختلف النواحي العسكرية.

و أشاد الفريق أول شنقريحة، في كلمته التوجيهبة أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة. بالحركية النشطة التي تعرفها الجزائر. في الآونة الأخيرة على كل المستويات والأصعدة بفضل القرارات السديدة لرئيس الجمهورية.

وأكد الفريق أول أن هذه القرارات السديدة لم تعجب أعداء الجزائر ودفعتهم للتهجم عليها وعلى مؤسساتها ومحاولة الإضرار بسمعتها الناصعة.

كما أشار الفريق أول شنقريحة، الى أن الشعب الجزائري ملتحم روحا وجسدا مع جيشه وقواته الأمنية، وسيتمكن من إحباط كل تلك المخططات وإفشال مراميها.

ومع قرب حلول شهر رمضان، اغتنم الفريق أول شنقريحة الفرصة لتهنئة لأفراد الناحية، ومن خلالهم إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي.

هذا وأسدى الفريق شنقريحة جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل توفير موجبات الأمن والسكينة للمواطنين.

رمزي أحمد توميات

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