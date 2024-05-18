الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عملٍ إلى الناحية العسكرية الأولى

قـــام الفـريــق أول السعيـد شنڨريـحـة، رئيـس أركــان الجـيـش الوطني الشعبي، الـيـوم السبت، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

و أشرف الفريق أول، على مستوى الميدان الأول للرمي والمناورات، بالناحيـة العسكـرية الأولى، عـلـى مجـريـات تمريـن تـكتيكـي مركـب بالذخيـرة الحيـة “الحصن-2024″، نفّذته وحدات من الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية، ووحدات تابعة لقيادة الحرس الجمهوري، وكذا تنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي، بالقاعدة الجوية عين وسارة، من طرف الفريق الوطني العسكري النسوي.

و كانت البداية، حسب ذات المصدر، من الميدان الأول للرمي والمناورات، بالناحية العسكرية الأولى، حيث وعقب مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، استمع الفريق أول، إلى عرض مفصلّ، قدّمه مدير التمرين، تضمّن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

إثر ذلك، تابع الفريق أول، عن كثب، مختلف الأعمال القتالية، التي اتسمت باحترافية عالية، في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي جيد، يؤكد مرة أخرى، جديّة الأعمال المنفذة، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات، في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة للتمرين، في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.

هذا و كان للفريق أول، في نهاية التمرين، لقاء مع أفراد الوحدات المشاركة، أين هنأهم على الجهود التي بذلوها خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، وأكد لهم أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين المختلفة المستويات والخطط، مسديا لهم في الأخير، جملة من التعليمات والتوجيهات، صبّت في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين، من أجل تحقيق النتائج المنشودة.

كما أشرف الفريق أول، بالقاعدة الجوية لعين وسارة، على تمرين للقفز المظلي الرياضي، نفذّه الفريق الوطني العسكري النسوي، أين استمع في البداية، إلى عرض وجيز عن التمرين ومراحل تنفيذه، قدّمه رئيس مصلحة الرياضات العسكرية.

و شهد التمرين، الذي عرف حضور مستخدمات عسكريات من بعض هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، وكذا عدد من شبلات وأشبال الأمة، تقديم عروض متنوعة، تضمنّت تنفيذ تمرين قفز تكتيكي، بالإضافة إلى قفز رياضي وقفز للهبوط الدقيق، تخللتهما عروض لطي المظلات، تم تنفيذها بدقة كبيرة وتنسيق عالي المستوى، يعكس التحضير والتدريب الجيدين، وكذا التطور الملحوظ في مستوى أداء هذا الفريق، يضيف ذات المصدر.

و التقى الفريق أول، في نهاية التمرين، بأعضاء الفريق الوطني العسكري للسيدات للقفز المظلي، حيث حرص على التأكيد على تقديره ودعمه للجهود، التي تقدمها المرأة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، في مختلف مجالات وتخصصات المهنة العسكرية، كما هنأ الرياضيات والأطقم التدريبية على النجاح الكامل في تنفيذ هذا التمرين.

و قال في هذا الشأن، “يطيب لي، بمناسبة الإشراف على تنفيذ تمرين القفز المظلي الرياضي من طرف الفريق الوطني العسكري النسوي، أن أعرب عن سعادتي بالمستوى الذي بلغه هذا الفريق، الذي أضحى، في ظرف قصير، نموذجا للإرادة والعزيمة على تحقيق النجاح، وأصبح قدوة لجميع المستخدمات العسكريات في الجيش الوطني الشعبي، اللواتي يطمحن لولوج، بكل عزيمة وإصرار، كافة مجالات المهنة العسكرية دون استثناء”.

و أضاف، “في هذا الصدد، لا يسعني إلا أن أشيد بشجاعة وقوة إرادة أعضاء هذا الفريق، الذي أتمنى له ولأعضائه كل التوفيق والنجاح في المسار المهني والرياضي، وتشريف الراية الوطنية في الاستحقاقات التي تنتظره مستقبلا على الصعيدين القاري والدولي”.

و تابع الفريق أول، “هذا الفريق الذي يعكس بحق ما يزخر به الجيش الوطني الشعبي من كفاءات ومواهب طموحة، تعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في جهد الرفع من جاهزية واستعداد قواتنا المسلحة، ويبرز التنوع الذي يطبع جيشنا، وإصرار أفراده على المضي قدما في مسار التطوير والعصرنة المنشودة، بسواعد بناته وأبنائه المخلصين، الذين لا يدخرون أي جهد من أجل تشريف الوطن ورفع رايته عاليا بين الأمم“.

جدير بالذكر، أن تمرين القفز المظلي هذا، يندرج في إطار استعدادات الفريق الوطني للقفز المظلي سيدات، للاستحقاقات والمنافسات الرياضية العسكرية الوطنية والدولية المقبلة.



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شرف الدين عبد النور