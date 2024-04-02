الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى بالبليدة

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، في إطار مواصلة الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان المعظم.

و عقد الفريق أول السعيد شنقريحة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، لقاءً مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى ألقى خلالها كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد.

و أكّد الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته، أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل بكل عزم وحزم شقّ طريق تطوير قدراته الدفاعية حفاظا على المصالح العليا للأمة ووفقا لمسعى تعزيز المتزايد للرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه التي بها تكتسب الجزائر المزيد من القوة والمناعة وتتحصن من كل المخاطر والتهديدات.

كما أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، بصور التضامن التي رسمها الشعب الجزائري خلال شهر رمضان الفضيل وبتجانس وتلاحم مكوناته التي ستكون حسب الفريق أول، جدار الصد المتين في مواجهة كل التهديدات.

شرف الدين عبد النور

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