الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل و تفقد إلى الناحية العسكرية الثانية

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل و تفقد إلى الناحية العسكرية الثانية

قام اليوم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

و في كلمة توجيهية له، حث الفريق أول السعيد شنقريحة، مستخدمي الجيش الوطني الشعبي و من خلالهم، كافة الوطنيين المخلصين على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الآداء. مما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية والإقليمية والجهوية.

كما قال الفريق أول السعيد شنقريحة أن السير على هذه الوتيرة الديناميكية هو واجب مقدس. يتطلب تماسك وانسجام وتضافر جهود جميع أبناء الوطن المخلصين.

شرف الدين عبد النور

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