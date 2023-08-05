الفريق أول السعيد شنقريحة خلال احتفالية اليوم الوطني للجيش: هذا اليوم يرسخ محطة أخرى مضيئة في مسيرة الوطن

الفريق أول السعيد شنقريحة خلال احتفالية اليوم الوطني للجيش: هذا اليوم يرسخ محطة أخرى مضيئة في مسيرة الوطن

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ، في كلمة له خلال مناسبة احتفالية اليوم الوطني للجيش، أن هذا اليوم يرسخ محطة أخرى مضيئة في مسيرة الوطن وهي ذكرى تحوير جيش التحرير بكل ما يحمله من قيم البسالة والفداء.

وأضاف الفريق أول “هي محطة نكرم فيها أبطال الجزائر المستقلة عرفانا لما قدموه الرجال الصناديد الذي بذلوا أنفسهم للحفاظ على الجمهورية لتبقى شامخة ضد الظلامية والهمجية”.

وجاء في كلمة الفريق أول ” أتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إشرافه الشخصي على إحياء مراسم هذه المناسبة “.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته، “إن ترسيم هذا اليوم من قبل السيد رئيس الجمهورية يجسد أرفع معاني التقدير والعرفان لمؤسسات الدولة”.

كما قال الفريق أول في كلمته أن الاحتفال بالذكرى هو محطة يكرم فيها أبطال الجزائر المستقلة عرفانا للذين نذروا أنفسهم للحفاظ على الجمهورية.

كما أشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى أن جيش التحرير أدى مهمته المقدسة وحرر الوطن، مضيفا أن الجيش الوطني الشعبي حمل الأمانة بكل اعتزاز وأدى الرسالة بكل تفاني وانخرط في جهود التنمية وإرساء القواعد المادية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى تطوير هيكلته بما يتماشى مع التطورات العلمية والتقنية.

شرف الدين عبد النور

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