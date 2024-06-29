الفريق أول السعيد شنقريحة: القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعوّل كثيرا على القدرات البشرية النوعية التي تحوزها المدرسة العليا الحربية

أكّد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السبت، أنّ القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تعوّل كثيرا على القدرات البشرية النوعية، التي تحوزها المدرسة العليا الحربية، ليس فقط من أجل تقديم الإضافة النوعية، في مجال التطوير المتواصل للقدرات العملياتية للقوات المسلحة، بل كذلك في مجال استشراف تطور فنون وأنماط الحرب، واستخلاص الدروس والعبر من النزاعات الدائرة في المجال الحيوي للجزائر، حسب ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول في كلمة توجيهية ألقاها أمام الإطارات والضباط الدارسين بالمدرسة العليا الحربية، خلال ترأسه مراسم حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة (17) لدورة الدراسات العليا الحربية.”وهو ما يفرض علينا اليوم، كعسكريين، بأن نواصل مشوار اكتساب المعارف العلمية والفنون العسكرية، والتحكم في ناصية التكنولوجيا الحديثة، بما يكفل تعميق مفهوم الاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي، وأن نعمل، بإيمان شديد وإصرار كبير، على تمتين ركائزه وتعزيز قدراته، بما يكفل له كسب رهانات الردع والحسم.”

كما شدّد الفريق أول السعيد شنقريحة على أهمية تحلي العسكري بفضيلة الإيمان بالقضية والإصرار على تحقيق النصر كونها إحدى الضمانات الأساسية لجودة الأداء الميداني، موضّحا “فالإيمان بالقضية والتشبع بقيم نكران الذات والاستعداد للتضحية من أجل الوطن، يبقى دوما وبالتأكيد الضمانة الأكيدة لتحقيق النصر في ميدان المعركة، حيث أكدت العديد من الحروب الحديثة تفوق إرادة الرجال على العدو، رغم إمكانياته المادية الهائلة، وثورة نوفمبر الخالدة أفضل وأجل مثال على ذلك.

وأضاف “وفي هذا الصدد بالذات، تستعد بلادنا هذه السنة للاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المظفرة، التي يبقى إحياؤها يشكل دوما همزة وصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال، ويمثل مثالا جديرا بالاقتداء وجديرا بالإجلال والإكبار”.

ويشار أنه في البداية وبعد مراسم الاستقبال بمدخل المدرسة العليا الحربية وقف الفريق أول رفقة اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء حميد فكان، مدير المدرسة، وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل “علي كافي”، الذي يحمل مقر قيادة المدرسة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور عند النصب المخلد للرئيس الراحل وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

كوثر غريبي