الفريق أول شنقريحة: الجيش يعمل على تخليص بلادنا نهائيًا من أفة الإرهاب وإستئصال جذوره.

16 نوفمبر، 2022
شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، حسبما أفادت به وزارة الدفاع في بيان لها.
وقال شنقريحة، أن:” الجيش الوطني الشعبي رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى تعمل على تخليص بلادنا نهائيًا من أفة الإرهاب وإستئصال جذوره.
وأوضح الفريق أول ان  هذا الهدف يتحقق بتجنيد وتوظيف وتسخير كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة المجالات.
ليديا كبيش
16 نوفمبر، 2022

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