الفريق أول السعيد شنقريحة: الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الجزائر

الفريق أول السعيد شنقريحة: الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الجزائر

أكد اليوم، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و قال الفريق أول السعيد شنقريحة حسب ذات المصدر، أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها الجيش الوطني الشعبي استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر.

للتذكير، يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل و تفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة و المنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى.

شرف الدين عبد النور

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