الفريق أول السعيد شنقريحة: “الجيش الوطني الشعبي يدرك الإرادة المخلصة لرئيس الجمهورية لتطوير البلاد”

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، في كلمته خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش، أن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك والجزائر تشق طريقها نحو نهضتها التنموية التي أضحت واقعا ملموسا في كل مناحي حياة المواطن الجزائري والتي جاءت تتويجا للإرادة المخلصة والصادقة والعزيمة الكبيرة لرئيس الجمهورية لتطوير البلاد وإعمال شروط نهضتها وارتقائها الإستراتيجي المنشود.

ولفت الفريق أول، إلى أن اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي أقرّه رئيس الجمهورية من باب وفاء وعرفان الأمة و تقديرها لتضحيات أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني عبر مسيرة الجزائر المستقلة.

شرف الدين عبد النور