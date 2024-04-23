الفريق أول السعيد شنقريحة: الجيش الوطني الشعبي يحرص على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية

الفريق أول السعيد شنقريحة: الجيش الوطني الشعبي يحرص على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية

أكد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة على أن التحضير القتالي الجيد يمثل البوابة الرئيسية. التي من خلالها يفتح المجال واسعا أمام تحقيق التطور المنشود والجاهزية المطلوبة وتتجسد جودة الأداء العملياتي.

وجاء ذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني في زيارة عمل وتفتيش قادت الفريق أول شنقريحة إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وشدد الفريق أول شنقريحة على أن الجيش الوطني الشعبي يحرص في ظل التطورات الإقليمية والدولية على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية والإحترافية العالية.

كما أسدى الفريق أول السعيد شنقريحة توجيهات وتوصيات لأفراد بعض وحدات القطاع العملياتي جنوبي تندوف تتعلق بضرورة تحسيس الأفراد بواجب مواصلة أعمال التحضير القتالي من أجل أن يبلغ قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي مستوى الامتياز في كل المجلات لاسيما فيما تعلق بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها

رمزي أحمد توميات