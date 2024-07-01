الفريق أول السعيد شنقريحة: “الأكاديمية العسكرية لشرشال تضطّلع بتكوين الإطارات من ذوي الكفاءات العالية”

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم، أن الأكاديمية العسكرية لشرشال، تضطلع على غرار باقي المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي، بتكوين الإطارات من ذوي الكفاءات العالية المتسلحين بمختلف أنواع العلوم والمتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية والمدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها العالم.

و أشاد الفريق أول في كلمته، خلال إشراف الرئيس تبون، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023 – 2024، بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، بالمبادرات التي اتخذتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.

كما شكر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية بشرشال، الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال

و نوّه الفريق أول السعيد شنقريحة، بتخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي سيُوجَّهن للعمل على مستوى وحدات قوام المعركة.

شرف الدين عبد النور