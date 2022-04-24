الفرنسيون ينتخبون ماكرون رئيسا لهم لعهدة ثانية

24 أبريل، 2022
French President and liberal party La Republique en Marche (LREM) candidate for re-election Emmanuel Macron blows a kiss as he leaves the MuMa (Andre-Malraux Art Museum), as part of a one-day campaign visit, ten days ahead of the second round of the French presidential election, in Le Havre, on April 14, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

أسفرت نتائج الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت اليوم بفوز كل من إيمانويل ماكرون بنسبة 58.2 من الأصوات حسب النتائج الأولية للدور الثاني من الرئاسيات الفرنسية. وبهذا الفوز يصبح إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الـ 25 .

بينما تحصلت زعيمة اليمين المتطرف وحزب التجمع الوطني مارين لوبان على نسبة 41.8 بالمائة من الاصوات.حيث إعترفت لوبان بهزيمتها وتدعو أنصارها للاستعداد للانتخابات التشريعية.

وتحصل إيمانويل ماكرون في الدور الاول على نسبة 27.6 بالمائة مقابل 23 بالمائة من الأصوات نالتها وغريمته التقليدية لوبان ، فيما تحصل المترشح جون لوك ميلانشون على نسبة 22.2 بالمائة.

ش.ن

 

24 أبريل، 2022

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