طالب الطلبة الصحراويون المنخرطون في فرع الشهيد المحجوب السالك الناشط بالغرب الجزائري، بضرورو الإفراج الفوري عن جميع الطلبة الصحراويين المعتقلين في سجون دولة الاحتلال المغربية وفي مقدمتهم معتقلو الصف الطلابي رفاق الولي.

وأشاد الطلبة في بيان ختامي توج أشغال الندوة السياسية التحضيرية للمؤتمر الرابع لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، بنضالهم الميداني من داخل الجامعات المغربية بالرغم من البطش والظلم والتنكيل الممارس في حقهم.

وفي نفس السياق، أشاد ذات البيان بالمناضلة الجسورة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها ومعركتها البطولية ضد الاحتلال المغربي.

ودعت الندوة الطلبة الصحراويين الخريجين، إلى ضرورة مواصلة الانخراط في صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي بنفس العزيمة وروح الهبة الوطنية بعد استئناف الكفاح المسلح.

كما وجهت الندوة رسالة شكر وتقدير للدولة الجزائرية الشقيقة على مواقفها الثابتة والنبيلة في دعم ومساندة الشعب الصحراوي وكفاحه العادل.

وتم خلال الندوة مناقشة وثيقة الوضع الراهن والقانون الأساسي للمنظمة وبرنامج العمل، وقد توجت الندوة التي تميزت بالنقاش البناء والطرح العميق بانتخاب مندوبين للمؤتمر.

وعلى غرار فرع الشهيد المحجوب السالك، باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، إشرافها على الندوات التحضيرية على مستوى باقي الفروع الطلابية الناشطة بالجزائر تحضيرا للمؤتمر الذي سينظم أيام 07، 08 و09 غشت 2022 بولاية العيون.

رمزي أحمد توميات

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