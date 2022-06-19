الفرع الطلابي “الشهيد المحجوب السالك” يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الطلبة الصحراويين المعتقلين

19 يونيو، 2022

طالب الطلبة الصحراويون المنخرطون في فرع الشهيد المحجوب السالك الناشط بالغرب الجزائري، بضرورو الإفراج الفوري عن جميع الطلبة الصحراويين المعتقلين في سجون دولة الاحتلال المغربية وفي مقدمتهم معتقلو الصف الطلابي رفاق الولي.

وأشاد الطلبة في بيان ختامي توج أشغال الندوة السياسية التحضيرية للمؤتمر الرابع لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، بنضالهم الميداني من داخل الجامعات المغربية بالرغم من البطش والظلم والتنكيل الممارس في حقهم.

وفي نفس السياق، أشاد ذات البيان بالمناضلة الجسورة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها ومعركتها البطولية ضد الاحتلال المغربي.

ودعت الندوة الطلبة الصحراويين الخريجين، إلى ضرورة مواصلة الانخراط في صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي بنفس العزيمة وروح الهبة الوطنية بعد استئناف الكفاح المسلح.

كما وجهت الندوة رسالة شكر وتقدير للدولة الجزائرية الشقيقة على مواقفها الثابتة والنبيلة في دعم ومساندة الشعب الصحراوي وكفاحه العادل.

وتم خلال الندوة مناقشة وثيقة الوضع الراهن والقانون الأساسي للمنظمة وبرنامج العمل، وقد توجت الندوة التي تميزت بالنقاش البناء والطرح العميق بانتخاب مندوبين للمؤتمر.

وعلى غرار فرع الشهيد المحجوب السالك، باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، إشرافها على الندوات التحضيرية على مستوى باقي الفروع الطلابية الناشطة بالجزائر تحضيرا للمؤتمر الذي سينظم أيام 07، 08 و09 غشت 2022 بولاية العيون.

رمزي أحمد توميات

19 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يأمر الولاة بتزويد كل المستشفيات بوسائلها الخاصة لانتاج الأكسجين

25 سبتمبر، 2021

شيخي يدعو إلى تجسيد الوحدة الوطنية وإحباط المؤامرات

23 أغسطس، 2021

البروفيسور غرناوط: الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة ممكن في آواخر شهر جانفي

15 يناير، 2022

البوليساريو: استثناء الإتحاد الأوروبي للصحراء الغربية من مشاريع نقل مع المغرب يعتبر تطورا إيجابيا

6 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: