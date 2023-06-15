الغش في البكالوريا: أحكام قضائية لـ21 متورط في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات

تمت يوم أمس الأربعاء، إدانة عدد من الأشخاص بجنحة الغش ومحاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا اعتمادا على وسائل الاتصال عن بعد، بعدد من ولايات الوطن.

وأصدرت محكمة البويرة حكما بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق امرأة قامت بتسريب ونشر أحد مواضيع امتحانات البكالوريا في مادة العلوم الإسلامية لجميع الشعب لدورة جوان 2023.

وذلك باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، حيث أفضت إلى توقيف الفاعلة البالغة من العمر 25 سنة.

ومن جهتها، أدانت محكمة الشراقة، شخصين بعامين حبسا نافذا مع الأمر بإيداعهما الحبس خلال الجلسة، وكذا غرامة مالية مُقدرة بـ 100 ألف دينار، ومصادرة جميع المحجوزات لتورطهما في جريمة تسريب ونشر مواضيع الامتحانات لشهادة البكالوريا 2023.

وبدورها أدانت محكمة سيدي بلعباس شخصا بعام حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة، عن جنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد، حسب بيان لنيابة الجمهورية للمحكمة ذاتها.

في حين أدانت محكمة سيدي علي بمجلس قضاء مستغانم، 4 أشخاص بسنة حبسا نافذا بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق القيام بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم النهائي الثانوي عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

وحسب بيان المحكمة، فان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي علي وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف الضبطية القضائية بخصوص هذه الوقائع تنهي إلى الرأي العام أنه تم أمس الثلاثاء تقديم 4 أشخاص مشتبه فيهم ومتابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري عن الجنحة المعاقب عليها بموجب المواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 و253 مكرر 11 من قانون العقوبات.

كما أصدر قاضي الجنح بذات الجهة القضائية في نفس اليوم حكما حضوريا يقضي بإدانة المتهمين الأربعة والحكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ سنة واحدة وبدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع الأمر بإيداعهم الحبس ومصادرة المحجوزات.

من جهتها أدانت محكمة مسعد بولاية الجلفة، 3 أشخاص متورطين بنشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار لكل منهم، مع الأمر بإيداعهم الحبس، بحسب بيان لنيابة الجمهورية للمحكمة ذاتها.

أما على مستوى ولايات الجنوب، فقد تمت إدانة 5 أشخاص بتهمة تسريب مواضيع وإجابات البكالوريا، باستخدام وسائل الاتصال عن بعد.

فعلى مستوى محكمة غرداية تم إدانة مترشحتين بالحبس عاما نافذا مع غرامة مقدرة بـ 200 ألف دينار ومصادرة الهواتف المحمولة كما تم إدانة مترشحتين آخرتين على مستوى المنيعة، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ 50 ألف دينار لكل واحدة منهما.

وأدانت محكمة الوادي مُرشح بالحبس 18 شهرا، وغرامة مقدرة بـ 10 آلاف دينار، كما سجلت مديرية التربية لوهران خلال الأيام الثلاثة الأولى من امتحان شهادة البكالوريا خمس محاولات غش.

وحسبما أفاد به المدير الولائي للقطاع عبد القادر أوبلعيد، يتعلق الأمر بثلاثة مترشحين أحرار وحالتين اثنتين لمترشحين متمدرسين منهم من استعمل تكنولوجيا الاتصال “هاتف ذكي” ومنهم من حاول الغش باستعمال أوراق مكتوب عليها الإجابات.

وأضاف نفس المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المترشحين وإقصائهم نهائيا من الامتحانات وتحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية.

رمزي أحمد توميات

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